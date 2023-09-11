وزير الرياضة يستقبل السفير الإسباني بالقاهرة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع السيد الفارو إيرانزو جوتييريث، سفير مملكة إسبانيا بالقاهرة، لإطلاعه على تفاصيل النسخة الثالثة من أكاديمية الشباب المتوسطي، والمقرر اقامتها في برشلونة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

حضر اللقاء السيد الفونسو دييث توريس، نائب رئيس البعثة الإسبانية بالقاهرة، السيدة ماجدلينا كروس، المستشار الثقافي بالسفارة الإسبانية بالقاهرة، اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، الأستاذة إيمان عبدالجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، مصطفى مجدي، معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الأستاذة رانيا سامي، مدير عام العلاقات الدولية، ويوسف عروج، مؤسس مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، عمر المصري، أمين عام مؤسسة شباب المتوسط.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي الشبابي وتفعيل الدبلوماسية الشبابية وتبادل الخبرات في مجال الشباب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض إجراءات وتفاصيل تنفيذ النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط، بما في ذلك البرامج التدريبية المقترحة وآلية تنظيم الفعاليات، كما تم التأكيد على أهمية توطيد العلاقات بين الشباب المصري والشباب الإسباني من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا في مجال الشباب والرياضة، وأعرب عن تطلعه لتعميق التعاون والتنسيق بين البلدين في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن المشروع الاستراتيجي يسعى إلى مخاطبة البعد المتوسطي في هوية مصر.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن أكاديمية الشباب المتوسط تهدف إلى تعزيز التعاون الشبابي بين مصر والدول الأورومتوسطية الصديقة من خلال بناء قدرات الشباب وتعزيز الوعي لديهم بالقضايا والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة المتوسطية، بالإضافة إلى العمل على ابتكار حلول لمواجهتها سواء من خلال المبادرات المختلفة التي يقودها الشباب على المستوى الإقليمي، أو التوصيات التي تخرج وتقدم لصناع القرار لمساعدتهم في وضع حلول أكبر من خلال رؤية الشباب وطموحاتهم المختلفة.

ومن جانبه، أعرب السيد الفارو إيرانزو جوتييريث، سفير مملكة إسبانيا بالقاهرة، عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في تعزيز دور الشباب وتطوير الرياضة، وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون وتقديم الدعم اللازم لنجاح أكاديمية الشباب المتوسطي وتحقيق أهدافها.

مشيرًا إلى أننا نعمل على تطوير مصطلح أورومتوسطين، ونؤكد أننا كدول أورومتوسطية لديها العديد من الجوانب المشتركة فيما بيننا وتجمع فيما بيننا الكثير من الروابط.

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