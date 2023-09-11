فاروق جعفر: المنافسة مع حسين لبيب سوف تشهد ندية بانتخابات الزمالك

تقدم فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بأوراق ترشحه في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة على منصب الرئيس.

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أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، في تصريحات إذاعية، مساء الإثنين، أن على نجوم كرة القدم المنتمين للقلعة البيضاء الوقوف بجواره من أجل رئاسة النادي خلال المرحلة المقبلة فى الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر.



أردف فاروق جعفر، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة للغاية وأنا رأيت أن الفترة المقبلة أستطيع حل جميع هذه الأزمات وأبرزها ديون النادي والتي تبلغ أرقام كبيرة، أنا الزمالك صاحب فضل عليا ولا أريد منه أى شيء، ولا أريد الحصول على أى استفادة أنا حققت كل شيء، لكن أريد فقط أن أفيد النادي.



أشار فاروق جعفر إلى :" لابد أن يكون لي دور الفترة المقبلة أنا بقالي 50 عامًا فى نادي الزمالك، وأرى أن أسرة الكرة عليها أن تقف بجانب فاروق جعفر في انتخابات نادي الزمالك، مثل ما أسرة كرة يد ستكون مع حسين لبيب، ولابد أن يكون الزمالك يد واحدة الفترة المقبلة وأن تكون الانتخابات لفائدة النادي فى النهاية، ولدي رغبة فى أن يكون النادي فى أفضل حال.

أتم تصريحاته الصحفية :"عن المنافسة مع حسين لبيب أرى أن مازال مبكرًا الحديث عن فرصتي فى الفوز برئاسة النادي، وأنا كان لدي دور كبير فى زيادة شعبية وجماهيرية نادي الزمالك، والآن حان الوقت لإصلاح كل الأمور وأقف بجانب النادي.

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