محمد عواد يواصل التأهيل في مران الزمالك اليوم

واصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، قبل انطلاق المباراة الودية أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد قليل .

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وخاض محمد عواد التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة بخشونة في الركبة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ويواجه فريق الزمالك اليوم نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.

بدأ أوسوريو بهذا التشكيل أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني -عمر جابر

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - كريم عبد الحق - أحمد عبد الرحيم " ايشو"

خط الهجوم :إبراهيما نداي - مصطفي شلبي - سيف الدين الجزيري.

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