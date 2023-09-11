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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خالد لطيف: الجمعية العمومية ورموز الزمالك طالبوني بالترشح للإنتخابات

خالد لطيف
خالد لطيف

أكد خالد لطيف المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك، أنه لم يكن ينوي الترشح حتى آخر 48 ساعة من غلق باب الترشح، لولا الجمعية العمومية.

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وتابع لطيف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجمعية العمومية طالبتني بخوض الانتخابات وأتمنى أن أحصل على ثقتهم، وأتمنى مساعدة النادي في العبور من كبوته".

وأضاف خالد لطيف: "حصلت على عدد من الاتصالات من رموز النادي للترشح على منصب أمين الصندوق، وهذا الحافز شجعني لخوض الانتخابات، ولكن نتمنى أن تكون منافسة شريفة لخدمة النادي وجماهيره".

واختتم أمين صندوق النادي السابق: "أعضاء نادي الزمالك والجمعية العمومية لا يوجد واصي عليهم، والفائز سنقف بجانبه وندعمه للعبور بالأزمات إلى بر الأمان".

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