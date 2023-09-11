أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.. وديًا

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا الودية المقرر لها بعد قليل بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويبحث أوسوريو عن الوقوف على نقاط الضعف الذي يعاني منها الزمالك في مباراة اليوم أمام سيراميكا، وذلك للمنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم الجديد.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني -عمر جابر.

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - كريم عبد الحق - أحمد عبد الرحيم " ايشو".

خط الهجوم :إبراهيما نداي - مصطفي شلبي - سيف الدين الجزيري.

في سياق متصل، منح المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين أفكار خططية، خلال المران الصباحي للأبيض بالأمس الأحد ضمن معسكر الإعداد بمصر الجديدة.

وكان الجهاز الفني قد ركز خلال مران بفرمان من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تنفيذ أفكار خططية مختلفة خلال مران اليوم بمقر النادي الأبيض.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي في الـ 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.