موعد ظهور محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد فترة التوقف الدولي

ينتظر الدولي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي عدة مباريات هامة خلال شهر سبتمبر الجاري عقب انتهاء فترة التوقف الدولى الحالية.

وعلى الصعيد الدولى من المتوقع أن يشارك حاليا محمد صلاح مع منتخب مصر في مباراة ودية أمام منتخب تونس المقرر لها فى السابعة مساء غد الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري ضمن الأجندة الدولية لمنتخب بلاده.

وفى سياق متصل، يتأهب عشاق ومتابعي الدوري الإنجليزي عودة البريميليج حيث ينتظر الريدز 5 مواجهات من العيار الثقيل على صعيد الدوري الإنجليزي والكأس والدوري الأوروبي.

وبصفه خاصة ينتظر محمد صلاح تحديات كبيرة لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول بمختلف البطولات.

مباريات ليفربول القادمة

ـ ليفربول ضد ولفرهامبتون ـ 16 سبتمبر الثانية والنصف عصرًا .

ـ ليفربول ضد لاسك لينز ـ 21 سبتمبر الثامنة الا الربع مساءً .

ـ ليفربول ضد وست هام - 24 سبتمبر ـ الرابعة عصرًا .

ـ ليفربول ضد ليستر سيتي ـ 27 سبتمبر ـ العاشرة الا الربع مساءً.

ـ ليفربول ضد توتنهام ـ 30 سبتمبر ـ السابعة والنصف مساءً .

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