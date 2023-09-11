ممثلة شهيرة تهاجم الفنانات وتكشف موقف جمعها بالراقصة دينا

كشفت الفنانة شمس، العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى تفاصيل مقابلتها مع الراقصة دينا، بعد تعرضها لاكتئاب بسبب عدم عملها، كما وجهت رسالة قاسية للفنانات.

وتحدثت شمس، خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات"، عن مقابلتها للراقصة دينا، قائلة:" قابلت دينا وقعدنا مع بعض وقت طويل وأدتني طاقة إيجابية للحياة وحب المهنة تاني، وقالتلي لازم تخرجي معانا قولتلها انا هخرج معاكي يا دينا عشان الحب باين في عنيكي، هخرج مع الناس اللي أحس إنهم بيحبوني مش هخرج عشان حد ينافقني أو أنافق حد أو أعمل مصلحة من حد أو العكس.

وأضافت شمس خلال لقائها في البرنامج، قائلة: "الوسط مليء بالكويسين والوحشين، وفي ناس عايشة الدور ومن ضهرك بتكرهك وبتتكلم عليكي وحش.. كل حاجة بتوصل محدش بيقولك مين بس انتي بتعرفي من الكلام اللي بيترميلك، في ناس بتوصل الكلام، في حد ممكن يقولك رشحتك لدور بس فلانة قالت إن شاء الله، يعني إن فلانة بتكرهك،.

ووجهت شمس، رسالة قاسية للوسط الفني: عايزة اقول للناس دي كلها إن الكفن ملوش جيوب، وانا مفهمتش الجملة دي غير لما اخواتي ماتوا، لا في كفن هتاخد فيه فلوس ولا شغل، الناس اللي بتكره ومش بتتمنى الخير لبعض.

نبذة عن الفنانة شمس

ممثلة مصرية، ولدت في مدينة اﻹسكندرية في عام 1976، درست بالمعهد العالي للسكرتارية، بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات التجارية، كانت بدايتها فى التمثيل في مسرحية (قصة الحى الغربي)، ثم في مسلسلات (وهزمتني إمرأة)، (سوق العصر)، (للعدالة وجوة كثيرة)، (أين قلبي)، وفي السينما شاركت في العديد من الأفلام منها (حمادة يلعب، فيلم ثقافي، الفرح).