الغذاء الضار أبرز أسباب سرطان المعدة

حرقة المعدة هي رد فعل الجسم على مواد غذائية ضارة والتدخين والجهد البدني بعد تناول الطعام مباشرة.

ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن الكثيرين اعتادوا على علاج حرقة المعدة بتناول صودا الخبز، ولكن من الأفضل عدم الإفراط في استخدام هذه الوسيلة.

تغيرات حمضية قاعدية معينة

ويقول: "يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من صودا الخبز إلى اضطراب في عمل الكلى، وإلى تغيرات حمضية قاعدية معينة، لذلك لا ينصح باستخدام الصودا. بالطبع استخدامها مرة واحدة لن يسبب أي ضرر، ولكن حرقة المعدة لمرة واحدة هي شيء، واستمرارها شيء آخر".

ووفقا له، يجب علاج الحرقة فورا، لأن تجاهلها يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة بما فيها السرطان. هناك مرض يسمى مريء باريت (Barrett Metaplasia)‏ ويسمى أيضا متلازمة باريت، حيث بسبب الحرقة تظهر في خلايا المريء تغيرات حمضية قاعدية تؤدي إلى ظهور ندب في المريء، وهذه حالة تسبق الورم السرطاني.