الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي في دقائق

بوابة الوفد الإلكترونية

بطاقة الرقم القومي.. أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الطرق لاستخراج وتجديد البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد والقيد العائلي تيسيرآ على المواطنين من خلال تقديم خدمات اون لاين “عبر الإنترنت” ، والتي من بينها إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر بوابة مصر الرقمية في القاهرة والمحافظات بخطوات بسيطة . 

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طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2023 إلكترونيًا

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مايا مرسي: مستمرون في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية

تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية خطوات تجديد بطاقة الرقم القومى الآن عبر الإنترنت: 

 

الخطوة الأولى: الدخول عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع السجل المدني. https://psm.gov.eg/providers/1/services 

 

الخطوة الثانية:تحديد نوع الخدمة المطلوبة، وادخال البيانات الخاصة بالشخص واستكمال باقي الإجراءات. 

 

الخطوة الثالثة: اختيار طريقة سداد الرسوم المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القوميعن طرق الدفع الإلكتروني أو السداد عند الاستلام. 

 

الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة ( موافقة) على الشروط المطلوبة لتجديد البطاقة عبر الإنترنت. 

 

شروط تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين 2023 

يشترط لتجديد بطاقة الرقم القومي أو غيرها من الأوراق الرسمية عبربوابة مصر الرقمية أو موقع السجل المدني أن يكون المستند المطلوب استخراج بياناته مطابقًا للبيانات الشخصية المسجلة في دفاتر السجل المدني مثل: 

  • الحالة الاجتماعية. 
  • محل الإقامة. 
  • الوظيفة. 
  • ويلتزم بعدم تغيير تلك البيانات في حالة استخراج المستند عبر الإنترنت. 

 

بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن رقم الخط الساخن 15340 يستطيع من خلاله طالب المستند بالاتصال عليه لاستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، في نفس اليوم وإرسالها إلى المواطن عبر العنوان الذي يتم تحديده عبر المكالمة التي طلب فيها المواطن الخدمة. 

 

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي 2023 . 

  • Vip سعرها 305 جنيهات من خلالها استلام البطاقة بعد ساعتين
  • استمارة المميزة استمارة مستعجل سعرها 175 جنيهًا والاستلام بعد 24 ساعة من قت تسليمها. استمارة عاجلة سعرها 125 جنيهًا واستلامها بعد 3 أيام من تاريخ تسليمها للموظف المختص. استمارة عادية سعرها 50 جنيها استلام بعد اسبوعين من وقت تسلمها.

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