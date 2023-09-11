خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي في دقائق

بطاقة الرقم القومي.. أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الطرق لاستخراج وتجديد البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد والقيد العائلي تيسيرآ على المواطنين من خلال تقديم خدمات اون لاين “عبر الإنترنت” ، والتي من بينها إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر بوابة مصر الرقمية في القاهرة والمحافظات بخطوات بسيطة .

تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية خطوات تجديد بطاقة الرقم القومى الآن عبر الإنترنت:

الخطوة الأولى: الدخول عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع السجل المدني. https://psm.gov.eg/providers/1/services

الخطوة الثانية:تحديد نوع الخدمة المطلوبة، وادخال البيانات الخاصة بالشخص واستكمال باقي الإجراءات.

الخطوة الثالثة: اختيار طريقة سداد الرسوم المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القوميعن طرق الدفع الإلكتروني أو السداد عند الاستلام.

الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة ( موافقة) على الشروط المطلوبة لتجديد البطاقة عبر الإنترنت.

شروط تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين 2023

يشترط لتجديد بطاقة الرقم القومي أو غيرها من الأوراق الرسمية عبربوابة مصر الرقمية أو موقع السجل المدني أن يكون المستند المطلوب استخراج بياناته مطابقًا للبيانات الشخصية المسجلة في دفاتر السجل المدني مثل:

الحالة الاجتماعية.

محل الإقامة.

الوظيفة.

ويلتزم بعدم تغيير تلك البيانات في حالة استخراج المستند عبر الإنترنت.

بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن رقم الخط الساخن 15340 يستطيع من خلاله طالب المستند بالاتصال عليه لاستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، في نفس اليوم وإرسالها إلى المواطن عبر العنوان الذي يتم تحديده عبر المكالمة التي طلب فيها المواطن الخدمة.

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