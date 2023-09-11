الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2023 إلكترونيًا

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا.. تشغل بال الكثير من المواطنين الذي يرغبون في استخراج البطاقة من المنزل، حيث أن بطاقة الرقم القومي  تعد الوثيقة الرسمية لإثبات هوية الشخص.

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شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

تكون الجنسية مصرى- مصرية.

أن يكون مسجل له بيان ميلاد على الحاسب.

ألا يقل عمر المتقدم عن 15عاما.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

  شراء استمارة بطاقة الرقم القومى وملء بياناتها.

إحضار شهادة ميلاد الرقم القومي.

تقديم مستندات لمحل الإقامة سواء بوصل كهرباء أو مياه  أو غاز.

المواطن يقوم عقب ملء الاستمارة بتقديمها للموظف المختص .

 خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

الدخول على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية من هنا 

إنشاء حساب على الموقع

اختيار إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب 

اتباع الخطوات المطلوبة منك.

تحديد النظام اللازم، الذي تريد اتباعه في دفع الرسوم.

أخيرًا النقر على أيقونة الموافقة على الشروط بعد قراءة كل الإرشادات.

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