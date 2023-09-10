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الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي: مستمرون في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم اجتماعا مع مقررات ومقررات مناوبات فروع المجلس بالمحافظات، بهدف مناقشة خطة عمل فروع المجلس خلال الفترة القادمة.

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المجلس القومي للمرأة في أسيوط يواصل حملتة التوعوية "بلدى أمانة"

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محافظ بني سويف يناقش أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة

  وفي بداية الاجتماع وجهت الدكتورة مايا  خالص الشكر إلى مقررات الفروع على الجهود المتميزة التي قامت بها الفروع في جميع أنشطة وفعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة الماضية ، وخلال فعاليات حملة بلدي أمانة التي تهدف إلي رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، و تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدي لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن.

 كما ثمنت الدكتورة مايا مرسي دور ميسرات المجلس في حملات طرق الأبواب مؤكدة أنهن أذرع المجلس  للوصول لجميع الأسر في القرى والنجوع بالمحافظات ، وبدونهن لن نتمكن من الوصول إلى هذه المناطق.

وأكدت رئيسة المجلس على حرص المجلس الدائم على مواصلة جهوده للعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال أنشطة المشاغل والوحدات الإنتاجية والمشروعات الخضراء الذكية ، بالإضافة إلى أنشطة مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومنها نموذج المحاكاة البنكية الذي يستهدف كسر حاجز الخوف من التعامل مع البنوك لدى السيدات ويتم تنفيذه بقرى محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وشددت على حرص المجلس على مواصلة  العمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية.

الجريدة الورقية