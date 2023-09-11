الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرابط الرسمي للتقديم في وظائف وزارة العدل السعودية 1445

وظائف وزارة العدل
وظائف وزارة العدل السعودية

بحث السعوديون، خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الإثنين، عن وظائف وزارة العدل السعودية، بعدما أعلنت عن رابط وزارة العدل السعودية يستطيع الطالب أن يقوم بالتسجيل من خلاله لتسهيل عليهم وتوفير لهم وقتهم واعلنت أنه يوجد الكثير من الوظائف المتاحة فعلى المواطنين أن يقوموا بالتسجيل على الوفر قبل ملئ الوظائف وعندما يقوم المواطن بالتقديم ستقوم الوزارة بمراجعة البيانات ثم تقوم بإظهار النتائج.

 

من المفترض أن تتوفر هذه الشروط من أجل القبول فى وظيفة وزارة العدل السعودية ومنها:

يجب أن يكون المواطن جنيسيته سعودية

أن يكون مقيم بالسعودية وبعد ذلك سيقوم بالقيام بعدة اختبارات لابد أن يتم القبول بعد تأديتها 

 

يجب أن يكون خريج من الجامعة ويكون تقديره فى جميع السنوات على الاقل جيد 

يجب أن يقوم المواطن على معرفة كامله بالكمبيوتر حتى يقوم بإنهاء جميع أعماله على الكمبيوتر ولا يجب أن يكون لديه اى حكم مسبق.

 

خطوات تقديم الأوراق المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع السعودية: 

 تقدم هذه الأوراق من أجل طلب التقديم والأوراق هى يجب تقديم صور شخصية وايضا أن يقوم بتقديم صورة من البطاقة الشخصية لدى المواطن وأن يقوم صورة مطبوعة من الشهادة الميلاد الخاصة به وأن يقوم بتقديم جميع الشهادات وجميع الشهادات التى تثبت انك خبير فى هذا المجال.

 -على المواطن أن يقوم بالتوجه إلى الرابط الخاص بوزارة الدفاع السعودية .

-كتابة جميع البيانات المطلوبة كالاسم الخاص بالمواطن وأن يقوم بكتابة كلمة السر الخاص به.

بعد ذلك نقوم بالضغط على التسجيل سوف تقوم باختيار الوظيفة الذى تناسبه ثم بعد ذلك التأكد من جميع البيانات ثم نقوم برفع جميع البيانات التى ام اضافتها ستقوم الوزارة بمراجعة جميع البيانات وهذه المراجعه تاخد عدة أيام فى خلال اسبوع ستكون نتيجة القبول فى وزارة الدفاع على الرابط من أجل الاستعلام عنها من قبل المواطنين الذين قاموا بالتسجيل بها.

 

 

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