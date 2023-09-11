أسعار حلوى المولد النبوي بعد طرحها في منافذ التموين

أيام قليلة ويحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض بالمولد النبوي الشريف، وهي المناسبة التي تعد من أكثر المناسبات التي يُحتفى بها في العالم تكريمًا لمولد نبينا الكريم "محمد" صلى الله عليه وسلم.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي



وتتعدد مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فيكون حلوى المولد هي رمز الاحتفال به، حيث تطرح وزارة التموين حلوى المولد في المنافذ الخاصة بها بأسعار مخفضة في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لارتفاع الأسعار عالميًا وأثرت بشكل كبير على الاسواق المحلية.

طرح حلوى المولد في منافذ التموين



طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية حلوى المولد بأسعار مخفضة للمواطنين في منافذها والمجمعات الاستهلاكية، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و25%.



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار حلوى المولد في منافذ التموين:

أسعار حلوى المولد



علبة حلوى سادة وزن كيلو:- بـ85 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس كيلو:- بـ 100 جنيه.

علبة حلوى مكسرات فاخرة 5 كيلو:- 750 جنيهًا.

علبة حلوى فاخرة مكسرات 3 كيلو:- بـ 450 جنيهًا.

علبة حلوى فاخرة مكسرات 2 كيلو:- بـ 300 جنيه.

علبة حلوى سادة لوكس 5 كيلو بسعر 600 جنيه.

علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو:- بـ 350 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس 2 كيلو:- بـ 200 جنيه.