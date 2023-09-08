التموين: تخفيضات معارض أهلًا مدارس تصل إلى 35% (فيديو)

قال سيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، إن معرض أهلا مدارس، يعمل على توفير كل المستلزمات المدرسية للمواطنين؛ تنفيذا لأوامر القيادة السياسية ورئيس الوزراء، حيث تم العمل على تدشين 18 معرضا على مستوى المحافظة.

وأضاف "دايرة"، خلال لقاء يبرنامج "اليوم"، المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أنه تم افتتاح جميع المعارض، في الثالث من شهر سبتمبر الجاري، وتشمل معارض أهلا مدارس جميع احتياجات الأسرة المصرية من الأدوات المدرسية من “ورقيات، وشنط، وملابس” وغيرها من المستلزمات المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن التخفيضات في معارض أهلا مدارس، تتراوح ما بين 25 لـ 35%، فضلا عن وجود شوادر بكل المحافظات تعمل على توفير كل احتياجات الأسرة المصرية في أكثر من 120 منفذا وشادرا، فضلا عن سيارات تجوب القرى الأكثر احتياجا في المحافظة، بإجمالي 22 سيارة تابعة للوزارة؛ لتوفير كل الاحتياجات للأسر في تلك القرى.

توفير كل الاحتياجات المنزلية والمدرسية بمعارض أهلًا مدارس

وأشار إلى أن كل تلك الجهود، تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، برفع المعاناة من على كاهل المواطن المصري والأسرة المصرية، من خلال توفير مستلزماتها من خلال كل الاحتياجات المنزلية والمدرسية.

ولفت إلى أن مديرية التموين تعمل أيضا على توفير كل السلع الغذائية، والإشراف على الأسواق، ومراقبتها، مع توفير رغيف الخبز للمواطن المصري.