الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إجراءات هامة لاعتماد تاجر تمويني مستجد

تاجر تمويني
تاجر تمويني

يتساءل العديد من المواطنين حول إجراءات اعتماد تاجر تموينى مستجد والتي حددها الموقع الرسمي لوزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية  الشروط اللازم توافرها لاعتماد تاجر تمويني جديد من خلال مجموعة متطلبات لابد من توافرها من أجل اعتماد أي صاحب محل كتاجر تمويني مستجد.

txt

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف في منافذ وزارة التموين

txt

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف بمنافذ وزارة التموين

الشروط المطلوبة لاعتماد تاجر تمويني مستجد:

  • أن تمتلك محلا تجاريا مرخصا.
  • أن يكون المحل مجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.
  • أن يتوافر سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده.
  • أن يتوافر في المحل الشروط الصحية المناسبة ولا تقل مساحة المحل عن 30 مترا.
  • ألا يعمل صاحب المحل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
  • أن يكون صاحب المحل كامل الأهلية.
  • أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.
  • يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف مع إجراء الصيانة اللازمة للماكينة على حسابه الخاص.
  • أن يتقدم بعدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.
  • وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

مواد متعلقة

البرهان يتوجه إلى أسمرا لإجراء مباحثات مع الرئيس الإريتري

سبب تسمية شهر ربيع الأول بهذا الاسم

أصالة تستعد لطرح أحدث أغانيها بعنوان "بحبك أوي" خلال المقبلة

أسعار حلوى المولد النبوي بعد طرحها في منافذ التموين

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا مدارس" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

تراجع 20 جنيهًا.. التموين تكشف أسعار الذهب في الأسواق| فيديو
الجريدة الورقية