إجراءات هامة لاعتماد تاجر تمويني مستجد

يتساءل العديد من المواطنين حول إجراءات اعتماد تاجر تموينى مستجد والتي حددها الموقع الرسمي لوزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية الشروط اللازم توافرها لاعتماد تاجر تمويني جديد من خلال مجموعة متطلبات لابد من توافرها من أجل اعتماد أي صاحب محل كتاجر تمويني مستجد.

الشروط المطلوبة لاعتماد تاجر تمويني مستجد: