إجراءات هامة لاعتماد تاجر تمويني مستجد
يتساءل العديد من المواطنين حول إجراءات اعتماد تاجر تموينى مستجد والتي حددها الموقع الرسمي لوزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية الشروط اللازم توافرها لاعتماد تاجر تمويني جديد من خلال مجموعة متطلبات لابد من توافرها من أجل اعتماد أي صاحب محل كتاجر تمويني مستجد.
الشروط المطلوبة لاعتماد تاجر تمويني مستجد:
- أن تمتلك محلا تجاريا مرخصا.
- أن يكون المحل مجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.
- أن يتوافر سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده.
- أن يتوافر في المحل الشروط الصحية المناسبة ولا تقل مساحة المحل عن 30 مترا.
- ألا يعمل صاحب المحل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
- أن يكون صاحب المحل كامل الأهلية.
- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.
- يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف مع إجراء الصيانة اللازمة للماكينة على حسابه الخاص.
- أن يتقدم بعدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.
- وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.