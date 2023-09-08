الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف بمنافذ وزارة التموين

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي الشريف

المولد النبوي الشريف، تلك المناسبة التي يحتفل بها المسلمون كافة بالعالم أجمع، ولكن في مصر تختلف الطقوس والعادات، إذ اعتادت المصريين على شراء الحلوى التي تتميز بها تلك المناسبة والتي تتكون من الملبن والفولية والسمسية والحمصية وغيرها من الأنواع التي يعشقها الجميع، فضلًا عن شراء عروسة وحصان المولد، وتبادلهم كهدايا.

وفي ظل ارتفاع الأسعار الذي يشمل كل السلع، تشهد أيضًا حلوى المولد النبوي ارتفاعًا بالأسعار مقارنة بالسنوات الماضية، لذا تسعى وزارة التموين لطرح الحلوى بأسعار مخفضة للمواطنين في منافذها والمجمعات الاستهلاكية، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 20 لـ 25 %.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار حلوى المولد النبوي الشريف بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف

علبة حلوى سادة وزن كيلو:- بـ  85 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس كيلو:- بـ 100 جنيه.

علبة حلوى سادة لوكس 2 كيلو:- بـ 200 جنيه.

علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو:- بـ 350 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس 5 كيلو بسعر 600 جنيه.

علبة حلوى فاخرة مكسرات 2 كيلو:- بـ 300 جنيه.

علبة حلوى فاخرة مكسرات 3 كيلو:- بـ 450 جنيهًا.

علبة حلوى مكسرات فاخرة 5 كيلو:- 750 جنيهًا.

موعد المولد النبوي الشريف

ويوافق المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

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