أسعار حلوى المولد النبوي الشريف في منافذ وزارة التموين

في ظل ارتفاع الأسعار الذي يشمل كل السلع، تشهد أيضًا حلوى المولد النبوي ارتفاعًا بالأسعار مقارنة بالسنوات الماضية، لذا تسعى وزارة التموين لطرح الحلوى بأسعار مخفضة للمواطنين في منافذها والمجمعات الاستهلاكية، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 20 لـ 25 %.

تنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار حلوى المولد النبوي الشريف بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف:

علبة حلوى سادة وزن كيلو:- بـ 85 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس كيلو:- بـ 100 جنيه.

علبة حلوى سادة لوكس 2 كيلو:- بـ 200 جنيه.

علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو:- بـ 350 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس 5 كيلو بسعر 600 جنيه.

علبة حلوى فاخرة مكسرات 2 كيلو:- بـ 300 جنيه.

علبة حلوى فاخرة مكسرات 3 كيلو:- بـ 450 جنيهًا.

علبة حلوى مكسرات فاخرة 5 كيلو:- 750 جنيهًا.

موعد المولد النبوي الشريف:

يوافق المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

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