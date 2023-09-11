الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تواجد دولي كبير في معرض صحاري

معرض صحاري
معرض صحاري

فتح معرض صحاري أبوابه منذ قليل أمام المهتمين بالشأن الزراعي، ويعد اليوم الثاني للمعرض الذي تنتهي فاعليات غدا الثلاثاء.

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إقبال كبير على معرض صحاري الدولي للزراعة في نسخته الـ 35

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وزير الزراعة يفتتح معرض صحاري بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة

معرض صحاري 

يشهد معرض صحاري في نسخته الخامسة والثلاثون  تواجد دولي كبير، يؤكد ذلك على أهمية السوق المصري وقطاع الزراعة الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية.

 

الدول المشاركة 

وتشمل  المشاركة الدولية في المعرض 22 دولة، من بينها الصين وروسيا ودول عربية وأفريقية، بالإضافة إلى دول جديدة للمرة الأولى مثل إنجلترا.

وتتنوع الشركات المشاركة في المعرض، والتي تشمل الشركات المتخصصة في نظم ومستلزمات الري الحديث، والبنوك العاملة في مجال التمويل الزراعي، ومنصات تسويق مستلزمات الإنتاج الزراعي.


ويعد معرض صحاري الدولي فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة، كما أنه منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

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