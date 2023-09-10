الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إقبال كبير على معرض صحاري الدولي للزراعة في نسخته الـ 35

معرض صحاري
معرض صحاري

شهد معرض صحاري إقبالًا كبيرًا من قبل المهتمين بالشأن الزراعي، للاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الزراعة.

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وزير الزراعة يفتتح معرض صحاري بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة

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إقبال كبير على معرض صحاري بأرض المعارض في القاهرة الجديدة

وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر، الدورة الخامسة والثلاثين من معرض صحاري الدولي للزراعة، والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية وزارة الزراعة.

 

كما يستمر طلبة كليات الزراعة في التوافد من شتى الجامعات المصرية لمعرفة المجالات المختلفة في الزراعة. 

ويفتح المعرض أبوابه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا.

ويشارك في المعرض أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية من مختلف قطاعات المجال الزراعي، بما في ذلك قطاعات الزراعة المحمية، والبذور، والأسمدة، والآلات الزراعية، والري الحديث، والإنتاج الحيواني، والإنتاج السمكي.

 

وقالت هناء يوسف، مدير عام معرض صحاري، إن الدورة الحالية للمعرض تشهد تقدمًا كبيرًا مع زيادة الاهتمام بالسوق المصري والفرص المستقبلية لقطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معرض صحاري

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