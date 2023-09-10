إقبال كبير على معرض صحاري الدولي للزراعة في نسخته الـ 35

شهد معرض صحاري إقبالًا كبيرًا من قبل المهتمين بالشأن الزراعي، للاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الزراعة.

وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر، الدورة الخامسة والثلاثين من معرض صحاري الدولي للزراعة، والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية وزارة الزراعة.

كما يستمر طلبة كليات الزراعة في التوافد من شتى الجامعات المصرية لمعرفة المجالات المختلفة في الزراعة.

ويفتح المعرض أبوابه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا.

ويشارك في المعرض أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية من مختلف قطاعات المجال الزراعي، بما في ذلك قطاعات الزراعة المحمية، والبذور، والأسمدة، والآلات الزراعية، والري الحديث، والإنتاج الحيواني، والإنتاج السمكي.

وقالت هناء يوسف، مدير عام معرض صحاري، إن الدورة الحالية للمعرض تشهد تقدمًا كبيرًا مع زيادة الاهتمام بالسوق المصري والفرص المستقبلية لقطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.