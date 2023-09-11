تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع في مواجهة روسيا

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي لمواجهة نظيره منتخب روسيا الأولمبي وديًا مساء اليوم الإثنين، وذلك خلال المعسكر المقام في السويس من الفترة 4 حتي 11 سبتمبر الجاري.

يذكر أن مباراة اليوم هي الودية الثانية للمنتخبين خلال هذا الأٍسبوع بعدما جمعتهما مباراة يوم الخميس الماضي وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

أجويرو يقود تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام روسيا

حراسة المرمى: محمد السيد

خط الدفاع: حاتم سكر- محمد طارق- محمد مغربي- أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- محمد شحاتة- محمود صابر.

وفي الهجوم: أحمد عاطف قطة- رأفت خليل- عبد الرحمن أجويرو.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وروسيا اليوم:

يلتقي المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم مع منتخب روسيا وديًا اليوم الإثنين 11سبتمبر في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل مباراة مصر وروسيا على قناة أون تايم سبورت.

قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر سبتمبر

حراسة المرمى: حمزه علاء، علي محمد سيحة، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا.

خط الدفاع: حاتم محمد سكر، محمد طارق، أحمد سيد عبد النبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جاد، علي محمود زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، مصطفى أشرف، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف، بلال مظهر.