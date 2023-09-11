اليوم الوطني السعودي.. عدد أيام الإجازة للمواطنين

اليوم الوطني السعودي.. تحتفل المملكة العربية السعودية بالذكرى 93 من اليوم الوطني السعودي، وهو يوم 23 سبتمبر من كل عام، حيث يشهد اليوم الوطني السعودي 1445 فعاليات واحتفالات متنوعة في جميع أنحاء المملكة، وهو الاحتفال بذكرى تحول مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية وذلك في عام 1932.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

وفي سياق ذلك يبغي الكثير من المواطنين في الممكلة العربية السعودية، إلى موعد الإجازة، للتمكن من الاحتفال باليوم الوطني السعودي، خاصة أن تلك اليوم يعد من أهم الاحتفالات الوطنية بالمملكة العربية السعودية.

اليوم الوطني السعودي

ووفقًا لموعد الإجازة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، يحصل موظفي القطاعين العام والخاص على يوم واحد إجازة، بينما تمتمد إجازة المدارس والجامعات لمدة أربعة أيام، وفق اللوائح والقوانين الحكومية، حيث تكون مدفوعة الأجر.

إجازة الجامعات والمدارس بمناسبة اليوم الوطني السعودي

وتبدأ إجازة الجامعات والمدارس، من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر لسنة 2023 حتى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر لسنة 2023، بينما تبدأ إجازة القطاع الخاص يوم السبت 23 سبتمبر 2023، أما القطاع العام يوم الأحد المرافق 24 سبتمبر.

الاحتفالات باليوم الوطني السعودي

وتشهد الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، وجود ألعاب النارية، وعروض جوية مزهلة، وإذاعة الأغاني الوطنية المختلفة التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة في البلاد.