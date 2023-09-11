عماد خيرة يكتب.. الوفد يكشف أسرار استمرار الارتباك في القرار الحكومي بإنهاء أزمة تخفيف الأحمال

وزارة الكهرباء تلتزم الصمت فى قضية تخفيف الأحمال و(شاكر) يلقى بالكرة فى ملعب (مدبولى)

مصادر مقربة شاكر: عودة التيار سيكون باتفاق بين وزارتى المالية والبترول بموافقة رئيس الوزراء

التزمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الصمت تمامًا حيال التصريح بأي معلومات عن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال وقطع التيار عن المواطنين، رفض مسئولى الوزارة الإدلاء بأي تصريح حول موعد عودة الاستقرار وانتهاء الانقطاعات.

أرجع مصدر مقرب من الوزير أن قرار انتهاء تخفيف الأحمال مسئولية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وليس لوزارة الكهرباء سلطة اتخاذ قرار بذلك، وأوضح المصدر أن قرار رئيس الوزراء سيراعى رأى الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس طارق الملا وزير البترول لتوضيح الصورة أمام الدكتور مدبولى حول معادلة توفير الغاز للتصدير من ناحية أو تدبير عملة دولارية لاستيراد مازوت لتشغيل المحطات بدلًا من الغاز. وقال المصدر إننا فى وزارة الكهرباء نقوم بدور المشغل فقط وفى قضية كهذه ننفذ قرار رئيس الوزراء وقتما يقرر وقف تخفيف الأحمال.

وشدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على جميع قيادات ومسئولى القطاع بعدم التصريح بمعلومة عن موعد انتهاء جدول تخفيف الاحمال وبدء استقرار وانتظام الكهرباء لجميع الاستخدامات. برر الوزير تعليماته لعدم حدوث ازمة مع الدكتور مدبولى كما حدث منذ حوالى شهر عندما أعلن الدكتور شاكر انتهاء تخفيف الاحمال تماما فى العاشرة من صباح الاثنين 4 سبتمبر وبعدها بساعتين أعلن مكتب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء جدول تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية وطلب الدكتور مدبولى من الدكتور شاكر ينفي ما كتبته العديد من المواقع الإخبارية من تصريحات منسوبة له بانتهاء أزمة تخفيف الأحمال وتم نفى التصريحات المنسوبة للدكتور شاكر واعتماد خريطة الدكتور مدبولى لتخفيف الاحمال التي استثنت المناطق الساحلية والمناطق الاستراتيجية والمستشفيات وأقسام الشرطة من جداول التخفيف وركزت على المناطق الشعبية ومحافظات الدلتا والصعيد واقرت الخريطة قطع التيار مرة واحدة على كل منطقة يوميا بالتناوب لمدة لا تقل ولا تزيد على الساعة. وخرجت تصريحات حكومية تبشر المواطنين بانتهاء جدول التخفيف بداية شهر أغسطس ثم جاء تصريح آخر بوقف التخفيف فى الأسبوع الأول من أغسطس ثم فى الأسبوع الثانى من أغسطس وحتى اليوم لم نجد من يطمئن المواطنين متى ينتهى التخفيف، رغم أن فوجئنا بصدور تعليمات من التحكم القومى للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى شركات التوزيع صباح أمس الأحد بزيادة مدة تخفيف الأحمال من ساعة إلى ساعة ونصف فى المدن والقرى.