العاصفة دانيال.. أماكن وصولها في مصر

العاصفة دانيال.. تصدرت العاصفة دانيال محرك البحث العالمي"جوجل"، وذلك بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بشأنها بعدما ضربت اليونان ومن ثم وصلت إلى الأراضي الليبية حتى قدومها إلى مصر اليوم.

العاصفة دانيال تصل إلى الحدود المصرية



ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فتتجه الآن العاصفة دانيال إلى الحدود المصرية ومن المتوقع لها أن يصل تأثيرها إلى غرب البلاد (السلوم -سيوة -مطروح- تصل إلى الإسكندرية مساءً، حيث تتأثر البلاد بسرعات الرياح، ورمال مثارة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد.

عدم استقرار الأحوال الجوية



وأضافت، أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تمامًا على الأراضي المصرية، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم الاثنين على غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد.

سقوط أمطار متفاوتة



وذكرت، أن العاصفة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء اليوم الاثنين ولمدة 48 ساعة المقبلة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.