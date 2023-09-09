استمرار عمليات الإنقاذ في اليونان بعد هطول فيضانات قاتلة

واصل عناصر الإطفاء في اليونان، بدعم من الجيش، اليوم السبت، عملية إجلاء مئات السكان من قرى عدة حاصرتها الفيضانات في ثيساليا حيث ارتفع عدد القتلى إلى عشرة، بحسب السلطات.

وقال الناطق باسم جهاز الإطفاء يانيس أرتوبيوس «أنقذ أكثر من 2850 شخصا حتى الآن». وأضاف «ما زال هناك عدد كبير من الأشخاص في القرى المحيطة بكارديتسا وبالاماس وحول تريكالا. ليسوا في عداد المفقودين»، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأعلن الدفاع المدني اليوناني، أن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وما زال الوضع مقلقا أيضا قرب بلدة لاريسا الواقعة على بعد بضعة كيلومترات إلى الشرق.

وأوضح أرتوبيوس «نواجه صعوبات كبيرة مع نهر بينيوس قرب بلدة لاريسا الذي فاض ووصل ارتفاعه إلى 2.5 متر في ضواحيها».

ومساء الجمعة، أصدر الدفاع المدني تعليمات بإخلاء منطقة في مدينة لاريسا مهددة بارتفاع منسوب المياه.

وفي فولوس، ما زالت إمدادات المياه تمثل مشكلة بعدما دمّرت محطات الضخ وجزء كبير من شبكة الإمداد خلال العاصفة.

وذكّرت وزارة الصحة اليونانية بأن “المياه غير صالحة للشرب” وأصدرت توصيات للمواطنين.

على صعيد آخر، تبقى حركة المرور صعبة السبت بعدما قطع الطريق السريع بين ثيسالونيكي، ثاني كبرى مدن البلاد، وأثينا.



لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

