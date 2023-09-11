محمد العاصي: تشفير الدوري المصري ضرورة لزيادة موارد الأندية

طالب محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني بتشفير الدوري المصري لخلق مزيد من الموارد للأندية.

قال محمد العاصي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:" أطالب بتشفير الدوري المصري لزيادة الموارد الخاصة بالأندية فالدوري لا يزال مجانا حتى الآن"

وأضاف:"كي يتم تطبيق الفير بلاي في الدوري المصري لابد من عمل دخل ثابت للموارد"

وواصل:"لكن في الدوري المصري الأندية ليس لها موارد، لذلك لابد من خلق الموارد كي تكون تلك الموارد مثل العمود الفقري"

واختتم:"هناك قوانين صارمة جدا في إسبانيا في مسألة صرف الأموال"