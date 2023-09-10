أبو جبل: الزمالك لن ينافس على الدوري في الموسم الجديد

يرى تامر أبو جبل مدافع الزمالك السابق صعوبة منافسة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

وقال تامر أبو جبل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك لن ينافس على الدوري في الموسم الجديد في ظل تلك الظروف".

واختتم: "في ظل الظروف الحالية، من الصعب منافسة الزمالك للأهلي في الموسم الجديد في أي بطولة".

أبو جبل: تعرضت للظلم في نهائي كأس مصر 2007

وأكد أبو جبل أنه تعرض للظلم في مباراة نهائي كأس مصر 2007 بين الأهلي والزمالك.

قال مدافع الزمالك السابق: "تعرضت للظلم في مباراة نهائي كأس مصر 2007، هنري ميشيل نزل أحمد حسام، وكان سبب أساسي في الهدفين لأسامة حسني وفوز الأهلي".

واختتم: "من أسباب الهزيمة تعرضي للظلم كان لازم ألعب الماتش ده".