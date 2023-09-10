وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول رعاية رياضية لأنشطة ومشروعات الوزارة

وقعت وزارة الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لدعم الرياضة عبر الأحداث والمنشآت والأندية ومراكز الشباب بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى رعاية الأبطال الرياضيين في الرياضات التنافسية، برعاية وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.

شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب للشركة، ومحي معروف، رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور إبرام وجيه، مدير الشركة .

فى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على التعاون مع مختلف القطاع الخاص لإحداث التنمية الرياضية الشاملة، مثنياً على التعاون المثمر مع مؤسسات القطاع الخاص على مستوى اقامة البرامج والمشروعات المختلف .

نهج الوزارة فى دعم ورعاية الأبطال الرياضيين

لفت الوزير إلى نهج الوزارة فى دعم ورعاية الأبطال الرياضيين وتلبية احتياجاتهم وتهيئة المناخ المحيط بهم ، وذلك بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية ، متوقعاً أن يشهد التعاون مع الشركة الراعية نجاحات ونتائج إيجابية على مختلف الأصعدة فور تطبيق بنود التعاون الواردة بالبروتوكول.

ويقتضى البروتوكول تطوير برامج ومبادرات تعزز من نمط الحياة الصحية السليمة، التوعية بالاستخدام الصحيح للمكملات الغذائية، وقيام الشركة برعاية عدد من الموهوبين الرياضيين والمحترفين في مختلف الرياضات التابعة للاتحادات الرياضية، والمشاركة في رعاية الموهوبين الرياضيين وإعداد البطل الأوليمبي، ورعاية مسابقات وحملات ومبادرات الوزارة المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور رياض أرمانيوس أن التاريخ يُثبت دائمًا أن المواطن المصري شخص قادر على صنع المعجزات، وصنع التاريخ، ونسعى لمواصلة مسيرة النجاح مع وزارة الشباب والرياضة لدعم الأبطال الرياضيين لتحقيق المزيد من النجاح، ورفع اسم مصر في المحافل الدولية والعالمية.



وأضاف أن الشركة ستتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم الاتحادات الرياضية والرياضيين في الألعاب الأقل حظًا في الدعم، في إطار المسئولية المجتمعية للشركة، وتقديم الدعم الطبي والمالي والمعنوي للرياضيين، بما يُسهم في تخطى التحديات والصعوبات، وغرس روح البطولة في صدور أبنائنا من شباب الرياضيين.

ولفت إلى التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة لتحسين الرعاية الصحية وجودة الحياة للأصحاء، وأن تعاونها مع الوزارة ليس مقتصرًا على الأدوية فحسب، لكن حلول أخرى متنوعة، وكذا الالتزام الكامل منها بتوفير المكملات الغذائية للرياضيين بأعلى درجات الجودة العالمية، مشيرا فى ذات الوقت إلى التزام الشركة بالاستثمار في بناء مستقبل أكثر صحة واستدامة عبر البحث والتطوير، والذي يتم بواسطة نخبة من الخبراء وشباب الباحثين المتميزين داخل «ليمتلس».

فيما قال الدكتور إبرام وجيه، مدير الشركة :" إن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة سيحمي الرياضيين من المكملات الغذائية المُهربة والمغشوشة ومجهولة المصدر، وسيتيح لهم باقة من المكملات الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها كل رياضي مصري.

وأضاف أن الشركة أدت دورا هاما في توفير المكملات الغذائية المُصنعة داخل وحدات عالية الجودة، وفي ظل رقابة هيئة سلامة الغذاء، وهيئات عالمية، بما يدعم الرياضيين، وجميع الفئات المجتمعية بصفة عامة، سواء في الظروف الطبيعية، أو الجوائح الصحية مثلما حدث في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مبيناً أن الشركة ستوفر الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية وأجهزة القياس للأطقم الطبية بالتعاون مع الوزارة، مع إمكانية تنظيم بطولة رياضية كل عام باسم الشركة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

كما ستقدم الشركة مكملات غذائية للرياضيين عالية الجودة والمُصنعة في مصانع معتمدة دوليا، وبدأت الشركة في توفير احتياجات الرياضيين من الفيتامينات والمعادن الأساسية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، مع استمرار تقديمها تلك الخدمات لمختلف الفئات المجتمعية التي تحتاجها.

وقع بروتوكول التعاون من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور محي معروف رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار ، ومن جانب الشركة وقع الدكتور أحمد عليوة مدير العلاقات العامة .