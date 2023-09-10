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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصري للجودو بعد حصد لقب بطولة إفريقيا بالمغرب

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للجودو برئاسة الكابتن مرزوق علي وجميع أعضاء بعثة المنتخب المصري، بعد إنتهاء منافسات بطولة افريقيا وتصدر مصر الترتيب العام للبطولة بالمغرب.

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وحصد منتخبنا الوطني علي لقب البطولة بعد الفوز بــ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، وجاءت كالتالي: يسري سامي وزن 60 كجم – ميدالية ذهبية، محمد عبد الموجود وزن 66 كجم – ميدالية ذهبية عمر الرملي وزن 90 كجم – ميدالية ذهبية، عادل حمادة وزن 60 كجم – ميدالية فضية، عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم - ميدالية فضية، أحمد عبد الرحمن وزن 66 كجم – ميدالية برونزية، عبد الرحمن محمد وزن 81 كجم - ميدالية برونزية، وأحمد فياض وزن 100 كجم – ميدالية برونزية.

 

أكد الوزير متابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة المنتخبات القومية والأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

 

وتوجه مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، بالشكر للدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة على الدعم والمساندة المستمرة، مؤكدًا أن الدكتور أشرف صبحي هو شريك أساسي في النجاحات التي يحققها الجودو المصري على كل المستويات.

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