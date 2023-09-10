أستاذ إدارة الأزمات: الكوارث الطبيعية لا يمكن مواجهتها (شاهد)

أكد الدكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات، أنه لا يمكن لأحد أن يواجه الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير.

وتابع “توفيق” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أنه يمكن الاستعداد لما بعد الكارثة، على عكس الأزمات التي تكون متوقعة مثل الحروب، يمكن أن نستعد لها.

وأشار إلى أن الكوارث هي خلل يحدث في الطبيعة، وكل الدول تتعامل مع هذه الكوارث الطبيعية بالاستعداد الدائم لوقوع كارثة في أي وقت، وتجهز سيناريوهات ما بعد الكارثة، سواء بركان أو زلزال.

وواصل توفيق أن الدول تكون مستعدة بسيناريوهات للأعاصير والسيول والزلازل، مثل تجهيز فرق الإنقاذ ووضعها على استعداد وتدريبها، وإنشاء الملاجئ وتجهيز المستشفيات، وتلقي المساعدات من الدول الأخرى في إطار التعاون لاحتواء الكارثة.

تفاصيل زلزال المغرب:

ويعتبر الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق، وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أنّ الزلزال أسفر عن 2012 قتيلًا و2059 جريحًا بينهم 1404 حالاتهم خطرة.

وتعدّ ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضرّرًا حيث سقط 1293 قتيلًا، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452 قتيلًا، وفي هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، دمّر الزلزال قرى بأكملها.

يذكر أن هذا الزلزال يعتبر الأكثر دموية في المغرب منذ الزلزال الذي دمّر مدينة أغادير، على الساحل الغربي للبلاد، في 29 فبراير 1960، ولقي حوالي 15 ألف شخص، أي ثلث سكان المدينة، حتفهم.