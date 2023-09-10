تعليم الأقصر: ضرورة تدريب الطلاب على خطة الإخلاء حال حدوث الكوارث

اجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الدكتور صبري خالد، اليوم، بمديري الإدارات التعليمية ومديري العموم، لمناقشة وعرض سبل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور المهندس أحمد النوبي مدير هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

ولتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، أصدر وكيل تعليم الأقصر توجيهاته بضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات، تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس، وكذلك التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية للتواصل مع "الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر" بديوان الوزارة.

وأكد خالد، على ضرورة تدريب الطلاب على خطة الإخلاء في حال حدوث الكوارث، إزالة الأبواب من مداخل ومخارج السلالم، والتأكد من ارتفاع أسوار السلالم وسلامتها، والتواصل مع رؤساء الأحياء؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف والأسواق، تجمعات القمامة، والباعة الجائلين، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأشار خالد، إلى أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، مع ضرورة إبلاغ قسم المباني بالمديرية بأي مشكلات إنشائية تطرأ اثناء العام الدراسي، والذي بدوره يتواصل مع هيئة الأبنية التعليمية. وكذا تشكل لجنة متابعة للصيانة البسيطة بكل إدارة من (عضو المباني - عضو المتابعة - عضو من كل مرحلة).

وشدد على ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب التي ترد من الوزارة أولاً بأول، وكذا منع جمع التبرعات بأنواعها وتتخذ الاجراءات القانونية ضد جامعها حال حدوث مخالفة، وضرورة رصد مراكز الدروس الخصوصية وإبلاغ المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها.

وفي السياق ذاته قال خالد: يجب تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة بجميع مدارس المحافظة، ولابد من تضمين الإذاعة المدرسية بالمدارس حديثاً عن (التغيرات المناخية، الزيادة السكانية، وترشيد استهلاك المياه والطاقة) مع وضع جدول للقيم الإيجابية والحديث عن كل قيمة أسبوعياً وفق الجدول.