جمال شعبان ناعيًا زعيم قسطرة القلب: كان حياة لكثير من الناس

نعى جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عادل إمام أستاذ القلب ومؤسس قسطرة القلب وأحد رموز الطب في مصر.

وقال جمال شعبان، -إنا لله وإنا إليه راجعون- يوم حزين لمصر والعالم العربي ومعهد القلب زعيم قسطرة القلب في ذمة الله".



وأضاف: "رحم الله الأستاذ الدكتور عادل إمام، كانت حياته حياة لكثير من الناس".



يعد الدكتور عادل إمام، واحدًا من أهم أعمدة ومؤسسي المعهد القومي للقلب، وله الكثير من الإسهامات العلمية والعملية، مما جعلته أحد أكبر وأشهر أطباء القلب في الشرق الأوسط.



كما نعته الجمعية المصرية لأمراض القلب الراحل الدكتور عادل إمام في بيان رسمي نصه: "فقد المجتمع الطبي عامة، وطب أمراض القلب بصفة خاصة، والجمعية المصرية لأمراض القلب، ومعهد القلب القومي، علما من أعلام طب القلب، رائد من رواد تخصص القسطرة القلبية وأحد فرسانها الأوائل، الأستاذ الدكتور عادل إمام، عميد معهد القلب الأسبق، وعضو مجلس إدارة الجمعية الأسبق، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء لعمله ولتلاميذه ولمرضاه، الرائد الذي تعلمت على يديه أجيالا من أمهر أطباء القلب في مجال القسطرة القلبية التداخلية".



ويتقدم مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض القلب بخالص العزاء والمواساة لأسرة ومحبي وأبناء وتلاميذ الراحل العظيم الدكتور عادل إمام، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله قبولا حسنا وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.



خالص العزاء لأسرة معهد القلب القومي، ولجميع أعضاء الجمعية المصرية لأمراض القلب في وفاة الراحل الكبير.