قبل موديست..لاعبين فرنسيين اقتحموا الكرة المصرية

بات أنطوني موديست نجم بوروسيا دورتموند الألماني على أعتاب الانتقال إلى النادي الأهلي بعد التوصل لشبه إتفاق نهائي للتعاقد معه.



تجربة اللاعبين الفرنسيين في الدوري المصري محدودة للغاية لكن مع إقتراب موديست من الانتقال لصفوف المارد الأحمر، جعلنا نستعيد تجاربهم في مصر.



بينوا كرواسون



أول لاعب فرنسي كان بينوا كرواسون بعدما أنضم لأسمنت أسيوط في موسم 2005-2006، قادما من صفوف تروا الفرنسي، لكن لم تستمر التجربة طويلا قبل أن يشد الرحال إلى لياونينج الصيني بعدها لعب من جديد في الملاعب العربية في الدوري البحريني مع فريق النجمة.



دودزي



ثاني اللاعبين الفرنسيين في مصر كان دودزي فرنسي الجنسية من أصول توجولية، ولعب في لفرق فرنسية على رأسها سانت إيتيان، وقرر اللاعب اختيار اللعب بأسم منتخب توجو، ولعب دودزي في صفوف طلائع الجيش في عام 2008 حتى 2011.



الخضراوي



وليد الخضراوي أنضم إلى صفوف فريق القناة في عام 2014، لكن لم تكن تجربته طويلة، حيث رحل سريعا، بعد هبوط الفريق الدوري المصري.



مالودا



كان نادي وادي دجلة تعاقد مع فلوران مالودا نجم فرنسا وتشيلسي الأسبق في عام 2016، في صفقة احدثت ضجة، ولعب مع دجلة لمدة 6 أشهر وقدم مستويات رائعة، أحرز مالودا 3 أهداف وصنع 8 آخرين في 16 مباراة خاضها مع دجلة.



جريس جادي



أنضم لاعب مارسيليا السابق جريس جادي ، إلى صفوف بتروجت في 2019 قادما من صفوف سبتمفري صوفيا الروسي مقابل 88 ألف دولار. وخاض 10 مباريات مع الفريق البترولي وسجل هدفا خلال 6 أشهر ومثل منتخب فرنسا لتحت 18 و17 عاما ولعب معهم 16 مباراة.

