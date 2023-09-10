مصرع 40 شخصا في غارات جوية على جنوب الخرطوم

لقى 40 شخصا على الأقل حتفهم جراء غارات جوية استهدفت جنوب الخرطوم، اليوم الأحد، في صدمة جديدة عاشتها العاصمة السودانية، ضمن سلسلة المآسي التي قوضت البلاد منذ 5 أشهر من الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام في العاصمة السودانية الخرطوم، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، :"ارتفع عدد ضحايا مجزرة سوق قورو بمنطقة مايو جنوب الحزام جراء القصف الجوي إلى 40 قتيلا ومازالت الحالات تتوافد إلى مستشفى بشائر".

وأشارت إلى توافد حالات الإصابات و الوفيات منذ فجر اليوم بسبب تعرض المنطقة لقصف جوي، داعية الكوادر الطبية والمتطوعين بالمنطقة التوجه نحو مستشفى بشائر في أسرع وقت ، كما ناشدت المواطنين بالتوجه للتبرع بالدم.

وتضم غرفة طوارئ جنوب الحزام عدة أحياء جنوبي العاصمة الخرطوم من بينها الأزهري والسلمة ومايو والأندلس، وهي المشرفة على مستشفى بشائر.

بدورها، أوضحت "لجنة المقاومة" المحلية أنه "حوالي الساعة 07,15 (05,15 ت.غ)، قصف الطيران الحربي منطقة سوق قورو"، مشيرة إلى أن عشرات الجرحى وصلوا إلى مستشفى البشائر.

يأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معارك للسيطرة على البلاد.

ويشهد السودان أعمال عنف منذ منتصف أبريل، عندما اندلعت التوترات بين جيش البلاد، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وتحولت إلى قتال مفتوح.

وتركزت المعارك في الخرطوم ومحيطها، وإقليم دارفور في غرب البلاد، مع تواصل النزاع بين الحليفين السابقين البرهان ودقلو من دون أفق للحل.

وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 4 آلاف شخص، وفقا لإحصاءات أغسطس الصادرة عن الأمم المتحدة.

ومع ذلك، فمن المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يقول الأطباء والناشطون.

ونزح أكثر من 5 ملايين شخص داخل السودان أو فروا من البلاد هربا من العنف، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

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