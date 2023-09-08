حرب السودان تحول أرقى أحياء الخرطوم إلى مدينة أشباح (فيديو)

حولت الحرب في السودان، أرقى أحياء الخرطوم إلى مدينة أشباح، وهو حي الخرطوم 2 الذي شهِد قمّة اللاءات الثلاث وأقامت به كوكب الشرق أم كلثوم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة "العربية" اليوم الجمعة، تدمير منازل حي الخرطوم وهجرة السكان من المنطقة خوفا من الموت.

ويقع الحي على مقربة من القيادة العامة للجيش السوداني، وشهد معارك حامية بين قوات الدعم السريع والجيش، ما تسبب في وصول المباني إلى حالة مأساوية، وكذلك المرافق الخدمية.

وانتشرت صور الدمار في الحي الراقي كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن هذا الحي شهد أحداثا مهمة خصوصا في منزل رئيس الوزراء الأسبق محمد أحمد المحجوب الذي أقيمت فيه القمة العربية الشهيرة بـ"قمة اللاءات الثلاث".

حل قوات الدعم السريع

وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًا قضى بحل قوات الدعم السريع، وفق روسيا اليوم.

وأمر البرهان القيادة العامة للقوات الشعبية المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

ويأتي القرار "استنادًا إلى تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية في البلاد فضلًا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017".

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

وقامت قوات الدعم السريع، بهجوم مدفعي على سلاح المهندسين التابع للجيش في أم درمان، في محاولات للسيطرة عليه.

بدوره قصف الجيش مواقع الدعم السريع في المدينة الرياضية ومحيط سلاح المدرعات، وسُمع دوي انفجارات قوية ومتتالية وسط الخرطوم مع تصاعد أعمدة الدخان في محيط القصر الجمهوري.

كما استهدف الجيش بالطيران المسير أهدافا للدعم السريع في مناطق شرق النيل والجريف غرب جنوب شرق الخرطوم.

في غضون ذلك، أصدر والي القضارف الحدودية شرقي السودان محمد عبد الرحمن محجوب، قرارا بتمديد حالة الطوارئ بالولاية لمدة 3 أشهر.

وفي وقت سابق، كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبرز التطورات التي يشهدها السودان على الصعيد الإنساني، إثر الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.