جيش السودان يقصف مواقع الدعم السريع في الخرطوم

قصف جيش السودان، مواقع الدعم السريع في الخرطوم، وتدور هناك مواجهات عنيفة وقصفًا مستمرًا على مواقع ميليشيا الدعم السريع وتصاعد ألسنة الدخان في الخرطوم.

الأوضاع في السودان

وتدوي أصوات الأسلحة الثقيلة في الخرطوم بحري وأم درمان وسط اشتباكات بجسر الحلفايا، وبالقرب من سلاح المدرعات، الذي يشهد هجومًا من قوات الدعم السريع ويتصدى لهم الجيش السوداني.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

محادثات أولية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

وقال وزير الخارجية السعودي إن ممثلين من الجيش وقوات الدعم السريع موجودون في مدينة جدة لإجراء محادثات، السبت، في محادثات بعد وساطة دولية تضغط من أجل إنهاء صراع يعصف بالبلاد منذ أسابيع.

والمبادرة السعودية الأمريكية في جدة هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال الدائر منذ 15 أبريل، الذي حول أجزاء من الخرطوم إلى مناطق حرب وعرض الانتقال السياسي الهش في البلاد للخطر بعد اضطرابات وانتفاضات استمرت لسنوات.

ورحبت السعودية والولايات المتحدة ببدء "المحادثات الأولية" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحثتا الجانبين على الانخراط الجاد في هذه المحادثات بعد انتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار.

لكن الجانبين أكدا أنهما سيبحثان هدنة إنسانية فحسب، ولن يتفاوضا على إنهاء الحرب.

وأكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، حضور مثليه، قائلا إنه يأمل في أن تحقق المحادثات الهدف المرجو منها وهو فتح ممر آمن للمدنيين.

وقالت القوات المسلحة السودانية إنها أرسلت وفدا إلى جدة مساء الجمعة.

ومن جهته، قال المبعوث الخاص للجيش دفع الله الحاج إن الجيش لن يجري محادثات مباشرة مع أي وفد ترسله قوات الدعم السريع "المتمردة".

لكن هناك أدلة على الأرض تشير إلى أن الجانبين ما زالا عازفين عن التوصل لحل وسط يوقف إراقة الدماء.