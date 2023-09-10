الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على شاب غرق أثناء نزوله لغسل حماره في ترعة بالدقهلية

غرق شاب
غرق شاب

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من العثور على جثمان شاب غرق في مياه البحر الصغير أمام قرية الدراكسة، بمركز منية النصر، أثناء نزوله لاستحمام حماره، وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بغرق شاب في ترعة البحر الصغير أمام قرية الدراكسة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين أن الغريق يدعى أيمن سعود عبدالرحيم الأطروش، ويبلغ من العمر 22 عامًا، ويعمل مبيض محارة.

وكشف شهود عيان أن الشاب خرج رفقة حماره واختفى منذ الساعة 2 ظهر أمس السبت، وبحثت أسرته عنه حتى عثروا على ملابسه وهاتفه على شاطئ ترعة البحر الصغير أمام قرية الدراكسة، وتبين أنه قد نزل للترعة لغسل حماره إلا أنه لم يتمكن من الخروج وغرق، وعثروا على الحمار لدى أحد المواطنين بالمنطقة.

تم إنتشال جثمان الشاب ونقله لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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