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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

القومي للمرأة يطلق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أطلق المجلس القومي للمرأة ممثلًا في مكتب شكاوي المرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، وذلك بالتعاون مع مشروع الوكالة الأسبانية وبالشراكة مع مبادرة براح أمن.

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أكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ان فعاليات البرنامج تضمنت إجراء جلسات فردية مع السيدات للتعرف علي مشاكلهن بشكل خاص وتحديد مصادر الدعم وتقييم الوضع النفسي بشكل فردي لكل سيدة، ومن ثم تقديم الدعم العاطفي لهن والدعم المعلوماتي الذي يمكنهن من التعامل مع مشكلاتهن، ومساعدتهن علي التعافي بشكل أفضل. 

كما تضمنت فعاليات البرنامج أيضا تنفيذ برامج متخصصة لاطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة عن طريق فريق من المتخصصين من المجلس القومي للمرأة فى التعامل مع الأطفال.

 

ومن الجدير بالذكر أن مكتب شكاوي المرأة يسعي دائماً لتقديم خدمات الدعم النفسي المتقدمة والكاملة للسيدات عن طريق التوسع في ضم جهات شريكة رائدة بالمجال النفسي، بالإضافة إلي العمل علي زيادة الشراكة المجتمعية وتكوين شبكة من الداعمين النفسيين المتخصصين لتغطية كافة الخدمات النفسية المطلوبة، كما أن مكتب شكاوي المرأة يتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة ويقوم بإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، عن طريق علي الخط المختصر ١٥١١٥ او المقابلة الشخصية او عبر تطبيق الواتساب على رقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠

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