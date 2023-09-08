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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يطلق "مبادرة لدعم الشقيقات السودانيات"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة يطلق مبادرة لدعم الشقيقات السودانيات

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى لجنة العلاقات الخارجية مبادرة بعنوان  " مبادرة لدعم الشقيقات السودانيات"، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس،و السفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة، ووفد من السيدات من دولة السودان .

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 عبرت الدكتورة مايا  عن سعادتها باستضافة المجلس للشقيقات السودانيات للعمل على مساندتهن، مؤكدة  أن مصر هى بيتهن الثاني، كما عبرت عن امنياتها ان تنعم السودان بالإستقرار فى القريب العاجل. 

فيما طالبت السفيرة منى عمر بإعداد ورقة عمل تتضمن العقبات والمشاكل التى تواجه الشقيقات السودانيات،  للعمل على حلها، مؤكدة أن التعليم جاء على رأس المطالب، حيث سيبدأ عام دراسي جديد، و يجب أن يلتحق به الطلاب السودانيين بالمراحل التعليمية المختلفة.

وتوجهت السيدات السودانيات بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على تقديم الدعم الكامل للسيدات السودانيات منذ بداية الأزمة بالسودان  ، واستعرضن العقبات التى تواجههن.

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