الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومى للمرأة يطلق فيديوهات توعوية ببرامج الإرشاد الأسري

بوابة الوفد الإلكترونية

يطلق المجلس القومى للمرأة سلسلة من الفيديوهات التوعوية  التى تتضمن مجموعة من الرسائل الخاصة ببرنامج  الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف. 

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"القومى للمرأة" يواصل فعاليات حملة "بلدي أمانة" ببني سويف

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القومي للمرأة يختتم فعاليات معسكر "التخطيط الفعال"

وتتضمن  الفيديوهات الإجابة على العديد من الأسئلة التى تهم الأسرة المصرية مثل  كيفية اختيار شريك الحياة، وأهمية الفحص للمقبلين على الزواج ،وكيفية التعامل مع المشاكل الأسرية المتوقعة، وما هى أهمية الرضاعة الطبيعية، ومميزات الولادة الطبيعية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة . 

 

و تم إعداد هذه الفيديوهات من خلال الدليل التدريبي لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي أعده المجلس  بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

 

 ومن المقرر أن تذاع هذه الفيديوهات خلال يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، فى تمام الساعه ٧ مساءاً على الصفحة الرسمية  للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك - انستجرام ) .   

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