شباب الأهلي يستضيف الجونة بدوري الجمهورية

يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد عام 2003 ، مساء اليوم الأحد نظيره الجونة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، على ملعب الأحمر بمدينة نصر، لحساب منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.





ويخوض فريق شباب الأهلي مواجهة اليوم ممتلكًا في رصيده ٣ نقاط بعد الفوز في لقاء الجولة الأولى على بلدية المحلة، بهدف من دون رد، ويسعى الفريق لتحقيق انتصاره الثاني في الموسم الجديد.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من محمد شرف مديرًا فنيًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

فوز فريق 2007 ..

على صعيد متصل حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2007 الفوز على ضيفه فاركو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء يوم الخميس الماضي ملعب الأهلي بمدينة نصر، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة الجمهورية، للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024

وتمكن فريق فاركو خلال المواجهة من افتتاح التسجيل خلال الشوط الأول، وعند شوط اللقاء الثاني نجح الأحمر في إدراك التعادل عن طريق لاعبه محمد عبد الفتاح «تاحا»، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٥٨، وأضاف اللاعب ذاته هدف الفوز في الدقيقة ٩٠ من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية لهدف.