نائب رئيس سيمبا: الأهلي لا يُفضل مواجهتنا

علق مولامو إريك نجامبي نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني، على مواجهة فريقه أمام الأهلي في الدور الافتتاحي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

وأكد إريك أن المارد الأحمر يعد ناديًا كبيرًا، حيث أننا نُجهز أنفسنا لمواجهته، بعدما خاض الفريق مباريات في تنزانيا خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن الأهلي لا يرغب في مقابلة سيمبا، حيث يشهد تاريخ المواجهات بيننا ندية كبيرة.

تصريحات نائب رئيس سيمبا

تحدث إريك نجامبي، نائب رئيس سيمبا، في تصريحات تلفزيونية عبر القناة "الأولى"، حيث قال: "مواجهة الأهلي وسيمبا في بطولة الدوري الإفريقي ستكون قوية وصعبة".

وتابع: "الأهلي نادي كبير ونحن نُجهز أنفسنا للمواجهة والفريق خاض مباريات في تنزانيا لنكون جاهزين للمباراة المرتقبة".

وأضاف: "بالتأكيد قمنا بتدعيم الفريق بلاعبين جدد، كما أننا نتابع اللاعبين الجدد خلال الخمس سنوات الماضية، ومنهم سيكون في الفريق الأساسي، وبالطبع سنكون أفضل وبمستوي أفضل من الموسم الماضي".

بينما رد على سؤال هل كان يُفضل مواجهة الأهلي في البطولة، قال: "المارد الأحمر نادي كبير وحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المااضي، وأمر جيد أن نواجههم، وبالتأكيد الأهلي كان لا يفضل مواجهة سيمبا في هذه المباراة من البطولة".

وأتم إريك نجامبي تصريحاته: "اللقاء سيكون صعب للغاية، نحن سنقابل فريق مختلف بمدرب مختلف، لن تكون مثل المباراة التي لعبناها من قبل، وستكون هناك أمور صغيرة هي التي ستحدد الفائز من المباراة مثل الأمور التقنية أو الفنية".