موعد مباراة نيجيريا بتصفيات أمم إفريقيا

ينتظر المنتخب النيجيري مواجهة قوية أمام ساوتومي و برينسيب، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

وتحتل نيجيريا صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يأتي غينيا بيساو في الوصافة بـ 10 نقاط، وسيراليون ثالثًا بـ 5 نقاط، بينما تتزيل ساوتومي و برينسيب ترتيب المجموعة بـ نقطة واحدة.

ولعب المنتخب النيجيري 5 مباريات بالتصفيات الإفريقية، حيث حقق الفوز في 4 وتلقي خسارة واحدة.

في المقابل، لعب ساوتومي و برينسيب 5 مباريات، تلقى خسارة في 4 وتعادل في مباراة واحدة في مشواره بالتصفيات حتى الاَن.

موعد مباراة نيجيريا و ساوتومي و برينسيب

تنطلق مواجهة نيجيريا و ساوتومي و برينسيب في السابعة من مساء الليلة، والتي ستثنقل عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.