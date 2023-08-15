التضامن تبدأ صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس الجارى، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما سيتم تشكيل لجان لمتابعة الصرف وتيسير كافة الإجراءات.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة " بنسبة 25% إعتبارا من شهر إبريل الماضى.

