فى انتظار «فيزا» تكافل وكرامة

حصلت ابنتى المعاقة منغوليًا تبارك وليد ربيع عبدالمنعم عبدالعظيم على قرار قمسيون طبى «مستحق» مساعدة معاش تكامل وكرامة وذلك بتاريخ اللجنة 25/12/2023 وعلى الرغم من حصول ابنتى على قرار مستحق من لجنة قمسيون طبى فإنه للأسف الشديد وحتى كتاباتى هذه لم يتم تسليم ابنتى المعاقة فيزا تكامل وكرامة.

أناشد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الموافقة على تسليم ابنتى فيزا معاش تكافل وكرامة.

وليد ربيع عبدالمنعم عبدالعظيم

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