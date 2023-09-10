سلامة الغذاء تشن حملات على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 أطنان زبيب مدون تاريخ إنتاج على عبوات الكراتين وتم تحرير محضر غش تجاري، 3 أطنان حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 2 طن و 600 كجم عجوة مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير عدد 3 محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية المخالفة، وتحرير 33 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (لحوم، ألبان، خضروات، زيوت عطرية، أسماك)، وتم تنفيذ عدد 9 قرارات نيابة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 190 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 40 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 369 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم حصر عدد 4971 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (زبادي، خلطات توابل، مياه غازية، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 582 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحرير 4 محاضر نقص اشتراطات لمنشآت غذائية.

كما تم تنسيق حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركز الشهداء، أسفرت عن تحرير 4 محاضر إجراءات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 14 حملة تفتيشية على 210 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان)، تجاوزت الـ 50 كجم، حيث تم إعدام 792 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 27 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر الخيرية).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركز بنها بالمحافظة، وتم المرور على مصنع يقوم بتصنيع حلوى المولد، حيث تم ضبط بعض المخالفات وتم تحرير محضر مخالفة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمعرفة مأمور الضبط القضائي في حضور ممثل جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 45 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، مركز دمياط، كفر سعد، فاراسكور، الزرقا) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 51 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم ضبط 250 كجم لحوم فاسدة، وتحرير 3 محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعليها أختام مزورة، كما تم تحرير 13 إنذار إدارة بدون ترخيص وتقنين أوضاع.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية في شن حملة استهدفت مخازن الأدوية، وتم ضبط 42 عبوة مكملات غذائية وأغذية خاصة مجهولة المصدر.

كما تم تنفيذ حملة أخرى مع جهاز حماية المستهلك، وتم ضبط 35 عبوة مكملات غذائية وأغذية خاصة مجهولة المصدر، وتم تنفيذ قرارات النيابة العامة بفحص أحراز المضبوطات لإعداد التقرير الفني وإرساله للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.