الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط للرياح ببعض المناطق، مع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى حالة البحر المتوسط، والتي تكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج «من 1 إلى 1.75 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية، وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كاشفة عن حركة البحر الأحمر، حيث تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج «من 2 إلى 2.5 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتنشر بوابة الوفد في سياق التقرير التالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وباقي محافظات الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الصغرى 26 والعظمى 37

العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 37

6 أكتوبر الصغرى 26 والعظمى 38

بنها الصغرى 27 والعظمى 37

دمنهور الصغرى 26 والعظمى 36

وادى النطرون الصغرى 27 والعظمى 37

كفر الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

المنصورة الصغرى 26 والعظمى 37

الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36

شبين الكوم والصغرى 26 والعظمى 37

طنطا الصغرى 26 والعظمى 37

دمياط الصغرى 25 والعظمى 33

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 37

السويس الصغرى 26 والعظمى 37

العريش الصغرى 24 والعظمى 33

رفح الصغرى 24 والعظمى 33

رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 38

نخل الصغرى 18 العظمى 35

سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 31

الطور الصغرى 26 والعظمى 36

طابا الصغرى 26 والعظمى 34

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 34

العلمين الصغرى 25 والعظمى 25

مطروح الصغرى 24 والعظمى 33

السلوم الصغرى 25 والعظمى 34

سيوة الصغرى 25 والعظمى 38

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 39

شلاتين الصغرى 30 والعظمى 41

حلايب الصغرى 29 والعظمى 36

أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 40

رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 36

الفيوم الصغرى 25 والعظمى 38

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

المنيا الصغرى 24 والعظمى 39

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 39

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 40

قنا الصغرى 27 والعظمى 41

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43

أسوان الصغرى 29 والعظمى 44

الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 42

أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 44