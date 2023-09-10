حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع الجاري

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية موجة حارة على كافة أنحاء البلاد نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة عن معدلاتها الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية التي تُلقي بظلالها على كافة أنحاء العالم.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

ووفقًا للهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن هناك استمرارًا في ارتفاع في درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد حتى منتصف الاسبوع الجاري.

طقس شديد الحرارة

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحرين

وذكرت، أن حالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وجاءت درجات الحرارة كاآتيي:

القاهرة 37 26

بنهــــا 37 27

دمنهور 36 26

وادي النطرون 37 27

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 37 26

طنطا 37 26

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 33 24

كاترين 31 17

الطور 36 26

طابا 34 26

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 34 24

العلمين الجديدة 33 25

مطروح 33 24

السلوم 34 25

سيوة 38 25

رأس غارب 39 30

الغردقة 39 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 41 30

حلايب 36 29

رأس حدربة 36 29

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 27

قنا 41 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44 28