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السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة

بوابة الوفد الإلكترونية

ارتفعت درجات الحرارة في البلاد خلال الـ48 ساعة بشكل ملحوظ، وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أوضحت أن تلك الموجه الحارة من المفترض أن تستمر لمدة 72 ساعة فقط.

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وتساءل الجميع عن طقس الأيام القادمة، هل تنكسر تلك الموجة وتنخفض درجة الحرارة، أم تستمر حتى الأسبوع القادم؟

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المفترض أن تنخفض درجات الحرارة بنحو 3 درجات مئوية، إذ تصل الحرارة إلى 36 درجة على القاهرة الكبرى.

وأكدت على تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة بداية من الأربعاء القادم، على جميع محافظات الجمهورية، إذ يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة 

الأحد 10 سبتمبر، من المتوقع أن  تبلغ درجات الحرارة العظمى  38 درجة مئوية على القاهرة، والصغرى 28 درجة.

الإثنين 11 سبتمبر تكون درجة الحرارة 39 / 27

الثلاثاء 12 سبتمبر   35 / 26

الأربعاء 13 سبتمبر  34 / 23 

الخميس 14 سبتمبر  35 / 23

الجمعة 10 سبتمبر 35 / 23

السبت 16 سبتمبر 36 / 23

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