حادث تصادم يودى بحياة شخص وإصابة آخر في أطفيح

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود جثة ومصاب بدائرة قسم شرطة أطفيح، على الفور انتقل رجال الامن إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل قبل النفق اتجاه محافظة بني سويف، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

ورفعت إدارة المرور آثار الحادث ، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى.

بسبب لهو الأطفال.. القصة الكاملة لمشاجرة بين عائلتين بالخانكة



تباشر جهات التحقيق في الخانكة ، التحقيقات في مشاجرة بين عائلتين ، حيث شهدت منطقة عرب العليقات التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، مشاجرة بينهما بسبب خلافات قديمة بسبب لهو الأطفال، وتم تجديد تلك الخلافات بين الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات بالواقعة قيام أحد الأطراف بإطلاق عيار نار من فرد خرطوش على الطرف الآخر مما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص بإصابات في العين والجسد جراء رش الخرطوش، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى وتقديم الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة، وتقرر خروجهم بعد ذلك

وفى ذات السياق، نجحت الأجهزة الأمنية في القليوبية بقيادة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، في السيطرة على المشاجرة وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وهو "فرد خرطوش" وضبط طرفي المشاجرة وهما 13 متهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بالتحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم بالواقعة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤالهم.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات قديمة وتجددت بسبب لهو الأطفال، وأطلق أحد الطرفين عيارا ناريا "فرد خرطوش" مما تشبب في إصابة عدد من الطرف الآخر.

و انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، علي الفور ، وتم التحفظ على 13 متهما من الطرفين والسلاح المستخدم في الواقعة، ونقل المصابين لمستشفى لاتخاذ اللازم والتحفط عليهم لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

مصرع سيدة بعد زفافهما بأسابيع فى ظروف غامضة بقنا



استقبل مستشفى الوقف المركزي، اليوم السبت، جثة عروس لقيت مصرعها في ظروف غامضة، بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بعد مرور 40 يوما من زفافها.

وتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة عشرينية، في ظروف غامضة بقرية الشاورية بمركز نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين العثور على جثة ن.م.س، تبلغ من العمر 23 عاما، في ظروف غامضة بعد زفافها بـ 40 يوما تقريبا، بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

ضبط عصابة سرقة المساكن في دمياط



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية").. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى وقائع سرقات المساكن متخذان من دائرة قسم شرطة رأس البر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة بدائرة القسم، كما أرشدا عن المسروقات بداخل مخزن خاص بأحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يُذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.