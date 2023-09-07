وفاة شخص وإصابة نجلته في حادث تصادم بكرداسة

شهد مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وفاة شخص فيما أصيبت نجلته في حادث تصادم، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى زايد التخصصي بوصول مسن 64 سنة متوفى، وإصابة ابنته 12 سنة بتجمع دموع بالبطن.

وذلك أثناء سيرهما وعبورهما الطريق اتجاه ميدان لبنان أعلى المحور، اصطدمت بهما سيارة ملاكي يقودها شخص 50 سنة، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الابنة، وجرى نقلهما إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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